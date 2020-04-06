Армения закрылась от иностранцев

"Правительство Армении 3 апреля внесло изменение в решение об объявлении режима чрезвычайного положения, которым запрещается въезд в Армению через пограничные пропускные пункты иностранцев, вне зависимости от места прибытия", - цитирует сообщение министерства РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что новый запрет вводится из-за того, что географическое распространение COVID-19 уже не ограничено странами с напряженной эпидобстановкой и охватывает почти все страны и регионы мира.

В МИД Армении уточнили, что на протяжении всего периода ЧП любой человек, не являющийся гражданином РА или членом его семьи, а также не обладающий правом на законное проживание в республике, не сможет въехать в страну через погранпункты. Исключение сделано для дипломатов, сотрудников консульств и международных организаций, членов их семей. Кроме того, разрешение на въезд может быть дано комендантом.