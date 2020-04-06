Китай после пандемии: жизнь по талонам

Шэн Сию, специально для haqqin.az 15:26

В ряде китайских провинций власти активно раздают населению талоны на приобретение продуктов, бытовой техники и приобретения услуг. Но сами по себе эти талоны не имеют ничего общего с временами дефицита. Но перед тем, как рассказать о новой инициативе китайских властей – немного о другом. 4 апреля в 10 утра весь Китай на 3 минуты остановился, чтобы почтить память жертв нового коронавируса, что совпало с традиционным китайским праздником поминовения усопших. Звуки сирен и гудков, приспущенные флаги – КНР застыла в скорбном молчании. А между тем страна подводит итоги прошедшей пандемии, подсчитывает потери, принимает меры к их минимизации и обобщает опыт своей победы над коронавирусом. Тем более, что именно китайский опыт сейчас представляет максимальный интерес для других стран.

Эксперты выделяют несколько факторов, которые стали определяющими для успеха властей в борьбе с пандемией. Рассказывать о них подробно – это превратить данную статью в простыню, поэтому ограничусь кратким перечнем «8 условий победы»: 1. Решимость руководства КНР пойти на крайние карантинные меры в отношении 11-миллионного мегаполиса. 2. Мобилизация ресурсов всей страны позволила справиться с кризисной ситуацией в Ухане. 3. Опыт широко применяемого на государственном уровне механизма «взаимной помощи» позволил в кратчайшие сроки наладить каналы помощи городам провинции Хубэй. В частности, сразу же после начала эпидемии COVID-19 в Хубэе правительство КНР обязало 16 других провинций Китая помогать городам провинции Хубэй. 4. Применение системы трехуровневого карантина наряду с созданием необходимой медицинской инфраструктуры внутри провинции Хубэй позволили избежать высоких показателей смертности и сократить срок распространения эпидемии в стране. 5. Проводимая информационная кампания по работе с общественным мнением позволила избежать критического распространения панических настроений в стране. 6. Использование мер психологического характера позволило настроить население на конструктивное взаимодействие с государством. 7. Правительство Китая отмечает значительный материальный и технический вклад интернет-компаний (Tencent, Alibaba, Baidu, ZTE, iFLYTEK и JD.com) в борьбу с распространением эпидемии. 8. Китай прилагал усилия для поддержания экономики в стабильном состоянии. Даже при использовании жестких мер в период карантина, которые в значительной степени ограничивали потоки населения и функционирование частных и государственных компаний, Китай держал открытыми каналы поставки материалов, необходимых для борьбы с эпидемией в провинции Хубэй.

В Китае выпустили серию изображений, посвящённых победе над эпидемией

* * * И последний пункт не только не приостановлен, но и набирает обороты. Да-да, речь о тех самых «талонах», которые правильнее было бы назвать безвозмездными цифровыми ваучерами. Их можно использовать для покупки продуктов питания и оплаты культурных и туристических сервисов. Причем эти «талоны» номиналом от 10 до 100 юаней может получить любой гражданин, оставивший заявку на специальных сайтах. Фактически, речь идет об огромной государственной субсидии всему населению страны, а главное – мелкому и среднему бизнесу, наиболее пострадавшему от спада потребительского спроса. Выдачу субсидий планируется закончить 30 июня. Но это не единственная мера китайских властей по перезапуску экономики. Прежде всего – налоговая сфера. В середине марта Главное государственное налоговое управление КНР (ГГНУ КНР) опубликовало подробный перечень всех налоговых мер, которые Китай предпринимает для борьбы с эпидемией коронавируса и восстановления производства. Основные налоговые меры: временное снижение НДС, уменьшение страховых взносов, увеличение максимального срока переноса убытков. Кроме того, в Китае повышаются ставки возмещения НДС при экспорте и снижается себестоимость аренды за счет уменьшения налогов с арендодателей. Чтобы было понятнее – Пекин сознательно пошел на отказ от сбора налогов с бизнеса в объеме около 40 миллиардов долларов, чтобы дать предпринимателям «отдышаться». Да те и сами готовы работать с удесятеренной энергией, чтобы выбраться из провала, в котором оказались из-за пандемии. В шутливом видео, стремительно набирающем обороты – только доля шутки, именно такими способами мелкий и средний бизнес, этот становой хребет китайской экономики, пытается вновь стать на ноги. Подобные меры поддержки выглядят несколько непривычно: подумать только, отказаться от 40 миллиардов долларов в пользу «каких-то там» предпринимателей. Но в Пекине рассуждают по-иному – деньги страна еще заработает, а бизнес – это налоговая база и рабочие места. Тем более что зарабатывать удается в самых неожиданных сферах – так, экспорт медицинских изделий из Китая за месяц составил 1,4 миллиарда долларов. Кстати, по сообщениям ряда источников, одним из условий китайских поставок одного миллиарда масок французам, стала договоренность разрешить Хуавэй импорт во Францию 5G оборудования. На фоне общих цифр падения экспорта КНР за январь и февраль, конечно, так себе достижение, однако вот так, по «зернышку», юань к юаню, доллар к доллару и восстанавливается экономика, и находятся средства на поддержку собственных граждан.

В шутливом видео, стремительно набирающем обороты – только доля шутки, в том числе и такими способами мелкий и средний бизнес, этот становой хребет китайской экономики, пытается вновь стать на ноги