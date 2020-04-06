Между Азербайджаном и Грузией закрыты все пункты пропуска
Все пункты пропуска на границе Грузии с Азербайджаном закрыты для проезда.
Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Грузии.
Все пункты пропуска на границе Грузии с Азербайджаном закрыты для проезда.
Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Грузии.
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