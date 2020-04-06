Минтруда о единовременной выплате 190 манатов

В целях предотвращения распространения короновирусной инфекции (COVID-19) центры занятости приостановили прием граждан в период объявленного на территории страны особого карантинного режима.

Как сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, прием обращений граждан в связи с единовременной выплатой 190 манатов осуществляется только в режиме онлайн:

«Чтобы подать заявку онлайн, в раздел online müracət на портале e-sosial.az можно зарегистрироваться в качестве безработного или соискателя работы, без каких-либо регистрационных процедур.

Обращение осуществляется путем ввода номера удостоверения личности и FİN, выбрав «məşğulluq sahəsində göstərilən xidmətlər» в разделе «İstiqamət», «vətəndaşların işaxtaran və işsiz kimi qeydiyyata alınması və qeydiyyatdan çıxarılması» - в разделе «Xidmət növü».