Первый удар приняли на себя таможенники

В мире бушует коронавирус. Не обошла эта беда и Азербайджан. Пандемия породила массу вопросов, на которые мы ищем ответы. Сегодня интересующие нас вопросы мы задали начальнику Медицинского управления Государственного таможенного комитета, генерал-майору медицинской службы, заслуженному врачу, доктору философии по медицине Джейхуну Мамедову.

- В Азербайджане сегодня предпринимаются беспрецедентные меры по борьбе с распространением коронавируса. Можете ли вы поделиться, как ваша служба участвует в этих мероприятиях?

- Несомненно, что в Азербайджане самый первый удар от коронавируса приняли на себя таможенники и пограничники. Напомню, что с 2008 года именно Таможенный Комитет отвечает за санитарный контроль на приграничных пропускных пунктах. Поэтому, как только стало понятно, что вспышка коронавирусной инфекции в Китае представляет угрозу и для других стран, Таможенным Комитетом были предприняты безотлагательные меры по усилению санитарного контроля в контрольно-пропускных пунктах и, в первую очередь, в Бакинском международном аэропорту Гейдар Алиев. В срочном порядке было усилено техническое обеспечение пунктов пропуска, закуплены и установлены дополнительные стационарные и мобильные термовизоры, приобретены дистанционные термометры, в аэропорту было организовано 24-часовое дежурство специальной бригады Медицинской cлужбы Таможенного Комитета, оборудована специальная комната для изоляции лиц с повышенной температурой.

Вслед за этим, в ответ на вспышку эпидемии COVID-19 в Иране нами были усилены меры и на сухопутных границах, в первую очередь. в южном направлении. Вплоть до выдвижения на границу с Ираном нашего полевого мобильного госпиталя.

Отмечу, что почти сразу же на подмогу нашим санитарным инспекторам пришли эпидемиологи из санитарной службы Минздрава, заступили на смену медики TƏBİB, были развернуты полевые госпиталя МЧС, задействованы инсинераторы Агентства пищевой безопасности. Могу однозначно заверить, что и тогда, в самом начале этой эпидемии, и сейчас, когда по всей стране действуют усиленные ограничительные меры, санитарная ситуация на пропускных пунктах находилась и находится под постоянным и жестким контролем.

- Чем же вы тогда объясняете, что, несмотря на все предпринятые меры, коронавирус все равно проник на территорию Азербайджана?

- Уверяю вас, что если бы не эти своевременные и широкомасштабные мероприятия, сегодня эпидемиологическая ситуация в Азербайджане была бы намного сложнее… Как уже известно, коронавирус оказался гораздо коварнее банального гриппа. И коварство его заключается в том, что при достаточно высокой вирулентности этого вируса, сама болезнь имеет очень длительный инкубационный период. Т.е., теоретически, те, кто в феврале-начале марта прибывали в Азербайджан из, казалось бы, благополучных в эпидемиологическом аспекте стран и не имели на тот момент никаких присущих COVID-19 признаков, тем не менее вполне могли быть зараженными и впоследствии распространять эту инфекцию уже внутри страны. Ну и, конечно, среди «проникших» были просто-напросто те, которые были своевременно выявлены, отправлены на карантин, протестированы… и их тесты оказались положительными.

- Кстати, насчет тестов… Как вы считаете, имеет ли смысл проводить тестирование поголовно всего населения?

- Ну, во-первых, на это не хватит ресурсов практически ни у одной страны в мире. RT PCR тестирование – процесс технически сложный и дорогостоящий. И тем не менее в Азербайджане уже проделано более 45 тыс. таких тестов и, как сказал господин Президент, наша страна на сегодня находится в списке лидеров по количеству проведенных тестов. Во-вторых, исходя из реальных условий, целесообразно, в первую очередь, ставить этот тест больным с клиническими проявлениями, а также пребывающим на карантине или же тем, кто представляют группы риска – те же таможенники, пограничники, медики, которые по роду своей работы с гораздо большей вероятностью контактируют с зараженными. К слову отмечу, что в настоящее время мы заканчиваем работы по созданию PCR лаборатории в Центральном Таможенном Госпитале. Уверен, что и наша лаборатория внесет свою лепту в масштабный процесс RT PCR тестирования населения на коронавирус SARS-CoV-2.

- ВОЗ рекомендует лиц с положительным результатом теста на коронавирус, но с невыраженными клиническими проявлениями лечить дома. В Азербайджане же госпитализации подвергаются любые лица с положительным результатом теста. Как вы к этому относитесь?

- Отношение к этому вопросу может меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации. Считаю, что на данном этапе такой подход в Азербайджане является правильным, поскольку позволяет гарантированно изолировать зараженных, свести к нулю их контакты, а значит, и риски заражения других людей из их окружения. Другое дело, что если будет иметь место эскалация эпидемии, то, конечно, больницы надо будет освободить, в первую очередь, для тяжелых больных, которые нуждаются в интенсивном лечении.

- Сейчас много говорится о том, что такое интенсивное лечение может понадобиться примерно 20% больных. Как считаете, достаточно ли будет для этого двадцати больниц по республике, выделенных для лечения коронавирусных больных?

- Вы знаете, что эпидемиологическая ситуация в стране находится под личным контролем главы государства и первого вице-президента. Правительство предпринимает все необходимые меры для того, чтобы свести количество зараженных к минимуму. Проводимые в стране конструктивные и своевременные превентивные мероприятия позволяют надеяться на то, что нам удастся сгладить кривую распространения вируса и избежать пиковой нагрузки на лечебные учреждения. В этом случае выделенных больниц может оказаться вполне достаточно для того, чтобы справиться с этой напастью. Кроме того, обнадеживает и заявление господина Президента о том, что в ближайшее время планируется создание в Баку и ряде регионов современных больниц, построенных на основе принципа новых технологий сборки.

- И все же, как вы думаете, стоит ли и другим больницам готовиться к приему COVID-19 больных?

- Думаю, что сегодня очень важно назвать не только те больницы, которые будут принимать больных COVID-19, но и те больницы, которые принимать таких больных НЕ будут. Объясню, почему это важно. Хорошо известно, что примерно в 5% случаев для лечения зараженных коронавирусом требуется наличие аппаратов искусственного дыхания и подготовленной команды реаниматологов. Как правило, такие условия имеются в передовых больницах, которые оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. Теперь представим себе, что при определенных обстоятельствах ВСЕ такие больницы будут задействованы исключительно под больных коронавирусом. А ведь люди продолжают болеть! У них по-прежнему случаются инфаркты, инсульты, переломы, они могут экстренно нуждаться в трансплантации, эндопротезировании, шунтировании, гемодиализе и т.д. Поэтому очень важно зарезервировать больницы, которые смогут продолжить оказание такой «не-ковидной» помощи даже в условиях самой жесточайшей эпидемии.

- Что бы хотели сказать напоследок нашим читателям?

- Сегодня очень важно проявить гражданскую солидарность и четко выполнять требования Оперативного штаба. Соблюдение условий карантина и самоизоляция – важнейшие из этих требований! Верю, что вместе мы сможем преодолеть этот кризис и выйти победителями из этого испытания. Ведь, как сказал наш Президент, «Вместе мы сила!».