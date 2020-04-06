ОАО «Азерэнержи», которое работает круглосуточно 365 дней в году и не прекращает производство или передачу электроэнергии ни на секунду, продолжает работать беcпрерывно, несмотря на эпидемию коронавируса. Об этом haqqin.az сказал начальник отдела по связям с общественностью ОАО «Азерэнержи» Теймур Абдуллаев.

Наряду с неотложными мерами и дезинфекционными мероприятиями в рамках борьбы с коронавирусом, отметил Абдуллаев, ОАО подготовило видеоролик в поддержку акции #evdəqal.

В ролике на фоне непрерывной посменной работы сотрудников передается обращение к населению: «Мы работаем для вас, а вы оставайтесь дома для нас».