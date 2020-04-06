В Азербайджане выявлено 76 новых случаев заболевания коронавирусом, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

Согласно информации, реанимационные мероприятия, проводимые в связи со стабилизацией здоровья гражданина 1953 года рождения, страдающего сахарным диабетом, не дали результатов, анализы, взятые для коронавируса (COVID-19), оказались положительными. Выявляются и принимаются на карантин члены его семьи и другие лица, с которыми он контактировал.

Отметим, что в целом в Азербайджане из 717 человек, инфицированных коронавирусной инфекцией, 44 излечились, 8 умерли, 665 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 23 из них оценивается как тяжелое, 31 - среднее, состояние остальных стабильное.

За прошедший период были проведены 53 300 тестов в связи с выявлением новых случаев заражения.