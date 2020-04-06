ВОЗ призвала не спешить снимать ограничения в связи с COVID-19
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предостерегают от преждевременной отмены ограничений, введенных в разных странах мира в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
«Очень важно, чтобы меры не отменялись слишком рано», — заявил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, передает ТАСС.
По его словам, при постепенной отмене ограничений необходимо действовать шаг за шагом, оценивая риск, должным образом информируя людей и принимая меры предосторожности.
Представитель ВОЗ затруднился оценить, как долго продлится пандемия коронавируса, но считает, что она завершится в разные сроки в различных странах мира. «Каждая страна и регион будут сами решать, где ослабить меры, касающиеся социального и физического дистанцирования»,— сказал Линдмайер.