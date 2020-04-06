Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Консенсуса между Россией и Саудовской Аравией по сокращению добычи нефти пока нет, все решится в день заседания ОПЕК+ 9 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

"Консенсуса между главными странами формата, речь идет о России и Саудовской Аравии, по сокращению нефтедобычи пока нет. Скорее всего, всё решится в день заседания. Пока трудно прогнозировать итоги", - сказал источник. По его словам, "когда изначально планировалось провести заседание 6 апреля, проект соглашения уже был готов".

"Некоторые участники даже были согласны, но все сорвалось из-за позиции Саудовской Аравии, которая была не согласна с квотами. Поэтому пока не ясно, что будет на этот раз, но подготовка к заседанию идет", - уточнил собеседник агентства.

Ранее Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи. Так, Саудовская Аравия готова пойти на снижение на 3 миллиона баррелей в сутки, а России, ОАЭ и Ираку предлагает взять на себя обязательства в размере 1,5 миллиона. Участники переговоров согласны, что с рынка должно уйти порядка 10 миллионов баррелей, как и объявил анонсировавший переговоры президент США Дональд Трамп.