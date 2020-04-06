Кочарян подал в суд на Пашиняна

Иск о защите чести и достоинства подал в суд против премьер-министра Армении Никола Пашиняна экс-президент страны Роберт Кочарян, сообщает Sputnik Армения.

Согласно информации, иск был подан 3 апреля в суд общей юрисдикции Еревана. Адвокат Кочаряна, Айк Алумян, рассказал, что причиной иска против Пашиняна стали его высказывания во время встреч с жителями села Шинуайр Сюникской области. В частности, Пашинян заявил, что в ближайшие пять лет государство выделит дополнительные 2,5 миллиарда долларов на нужды армии. Около половины этих денег можно вернуть у тех, кто все эти годы грабил страну, а именно у Сержа Саргсяна, Роберта Кочаряна, Гагика Хачатряна.

Кочарян требует от премьер-министра возмещения морального ущерба в размере 2 миллионов драмов.