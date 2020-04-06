Взрыв на военном заводе в Турции: есть раненые

На заводе компании Roketsan, которая является крупнейшим производителем вооружений в Турции, произошел взрыв, сообщил руководитель Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир.

"По предварительным данным, при взрыве на Roketsan никто не погиб", - написал он в Twitter.

Газета Hurriyet сообщила, что взрыв прогремел на заводе, расположенном в уезде Эльмадаг в провинции Анкара. По сведениям агентства Demiroren, в результате ЧП пострадали не менее трех человек.