Лукашенко о готовности лично лечить зараженных коронавирусом

На совещании правительства белорусский лидер рассказал, что уже обсуждал этот вопрос с главой Минздрава и сказал ему, что при необходимости они оба пойдут работать в больницу, однако тот ответил, что нужды в этом пока нет.

Лукашенко отметил, что государство должно справиться с эпидемией «спокойно и красиво», и подчеркнул, что власти сделают все, чтобы спасти «кого только можно». Также он сообщил, что катастрофы с распространением инфекции в республике нет.

По последним данным, в Беларуси коронавирусом заразились 700 человек, 13 умерли.