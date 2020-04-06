Более 4 000 человек погибли от коронавируса в Нидерландах и Бельгии

В странах Бенилюкса растет число зараженных коронавирусом, в Нидерландах и Бельгии каждые сутки умирают более 200 человек.

Нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM) сообщает, что в стране подтверждены уже 19,5 тыс. диагнозов, почти 800 человек заболели за сутки.

Жертвами вируса в Нидерландах стали уже 2 101 человек, за сутки скончались 234 пациента, пишет Росбалт.

В Бельгии число смертей достигло 2 035, с понедельника 162 человека скончались в больницах и 241 — вне стационаров (в основном в домах престарелых). Заразился за последние сутки еще 1 381 гражданин Бельгии, всего диагноз «коронавирус» поставили 22 194 пациентам.

В настоящее время в Бельгии действует режим строгой изоляции.