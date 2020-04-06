Путин призвал учиться на чужих ошибках

Пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России еще не пройден, нужно учиться на чужих ошибках, а не своих, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по борьбе с коронавирусом.

«Мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию, учитываем и позитивный, и негативный опыт других стран. И вновь отмечу, что пик эпидемии еще не пройден. Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества», — цитирует RT главу российского государства.