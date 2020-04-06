Названы необходимые организму на карантине продукты

Эксперт отметил, что, находясь дома, люди часто испытывают желание что-то съесть, поэтому важно придерживаться определенного питания, в частности, средиземноморского. Чтобы карантин не отразился на талии, Мартинес-Гонсалес рекомендует регулярно есть фрукты и овощи, хлеб с оливковым маслом первого отжима. Несколько раз в неделю вводить в рацион рыбу и яйца. Обязательно следует употреблять орехи и сухофрукты.

Специалист советует исключить фаст-фуд, сладкие газированные напитки, сосиски, колбасу, жареную картошку, печенье и десерты на основе молока. Желательно есть в тишине, выключив телевизор.