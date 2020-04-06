Фархад Ахмедов: «Россия за неделю потеряла $33 млрд, саудиты - каждый день по $400 млн»
Сегодня на сайте радиостанции «Эхо Москвы» вышла в свет аналитическая публикация нашего соотечественника, экс-сенатора Фархада Ахмедова о бушующем шторме на нефтяном рынке. Представляем вашему вниманию размышления автора.
Переговоры в формате ОПЕК+, которые, хочется верить, всё же состоятся на этой неделе, должны продемонстрировать торжество здравого смысла над сиюминутными амбициями участников картеля.
Повышать цены на нефть гораздо выгоднее, чем наращивать объемы добычи – этот постулат одинаково верен и для России, и для Саудовской Аравии, потому что основан на простой математике. При цене, к примеру, в 45 долларов за баррель и ежедневном объеме добычи 9 млн баррелей страна получает выручку в размере 405 млн долларов в день. А при цене в $30 и добыче 12 mbpd ежедневная выручка составляет всего 360 млн долларов. Так кому и зачем нужно было устраивать на этом рынке «идеальный шторм»?
Аргумент о том, что сокращение добычи нефти может привести к потере доли рынка и экспансии американских «сланцевиков», уже неактуален. Замедление мировой экономики из-за пандемии коронавируса вынудит сокращать добычу даже без картельных соглашений. Намного рациональней договориться и координировать действия к взаимной выгоде.
Также потерял актуальность аргумент о том, что Россия может несколько лет выдерживать ценовую войну с саудитами, благодаря «подушке безопасности» — золотовалютным резервам. Вынужденный карантин ложится тяжелым бременем на экономику, обострились социальные проблемы. В этих условиях нет никакого смысла «терпеть» низкие цены на «черное золото», проедая резервы. Пока что наша экономика держится на двух спасательных лодках – нефти и газе. Пытаться проучить кого бы то ни было за счет стагнации собственной экономики и социальной сферы, значит высечь самих себя.
Саудиты, в свою очередь, по подсчетам Al Araby, теряют по 400 млн долларов в день и ведут, по мнению издания, «самоубийственную дуэль с русским медведем». Россия же при этом только за последнюю неделю израсходовала из своего резервного фонда $33 млрд. К сокращению добычи в формате ОПЕК+ высказала желание присоединиться даже Норвегия, которая с 2002 года всегда демонстративно дистанцировалась от картеля.
А что же США? Удалось ли «заговорщикам» поставить эту страну «на колени» (если такая задача действительно была)?
С одной стороны, работа американских «сланцевиков» действительно сейчас парализована: добывать нефть при таких ценах невыгодно. Показательная цифра, озвученная телеканалом CNN: в нефтеносном штате Техас с 17 марта зарегистрировано уже более 300 тысяч заявок на получение работы – работники нефтедобывающих предприятий оказались на улице. С другой – президент Дональд Трамп до сих пор не высказал явного намерения присоединиться к ОПЕК+, к чему, по мнению Bloomberg, его и пытались склонить россияне с саудитами. И дело не только в воле Трампа, но и в его возможностях.
Располагая «печатной машиной» Федеральной резервной системы (ФРС), Соединённые Штаты могут напечатать столько долларов, сколько им нужно, и когда угодно. Если Россия и Саудовская Аравия продолжат оказывать давление на американского президента, не приходя к сделке без участия США, он может поддержать своих «сланцевиков» несколькими способами. Например, взвинтить таможенные тарифы на ввозимую нефть или, в крайнем случае, предоставить нефтедобывающим компаниям прямые государственные субсидии – как это было в 2015 году, когда американские нефтяники получили 200 млрд дол. из госказны.
Возможности России на этом фоне выглядят крайне ограниченными. В отличие от западных гигантов вроде Shell, Exxon, BP, Equinor, Total, наши компании не имеют такого же доступа ни к долларовому «печатному станку», ни к рынку евробондов. Российские нефтехранилища при этом уже переполнены, сообщает Bloomberg: суммарного объёма наших резервуаров и мощности трубопроводной системы не хватает, чтобы «складировать» такое количество невостребованной нефти. По данным компании «Транснефть», оператора, владеющего основной массой складских мощностей, их вместимость составляет чуть более 145 млн баррелей, а общая емкость хранилищ сырой нефти в США почти в десять раз больше. Не стоит также забывать, что Россия живет под санкциями, и не факт, что США хоть немного ослабят эти санкции, если сделка с саудитами состоится. А вот если не состоится, то Трамп наверняка ответит на это демонстративным ужесточением санкций. Так что, кто кого «прогибает» – большой вопрос.
Кроме того, власти и России, и Саудовской Аравии живут и мыслят в парагидме вертикального управления нефтяной отраслью, располагая ресурсом абсолютного государственного влияния. Saudi Aramco, так же, как и «Роснефть» – госкомпании, выступающие в данном процессе «вентилями», которые закручивает или откручивает государство. В США же нефтедобыча целиком и полностью сосредоточена в руках частных компаний, а функции регулятора отрасли распределены по территориальным ассоциациям. Поддержкой которых Трампу тоже необходимо будет заручиться, даже если он вдруг всё же поддастся на «уговоры» и присоединится к переговорам ОПЕК+.
…Математику не случайно называют «царицей наук». А она однозначно говорит, что выгодно продавать меньше, по более высокой цене. Лучше прислушаться к доводам «царицы», чтобы потом не навлечь на себя ее гнев.