Фархад Ахмедов: «Россия за неделю потеряла $33 млрд, саудиты - каждый день по $400 млн»

Переговоры в формате ОПЕК+, которые, хочется верить, всё же состоятся на этой неделе, должны продемонстрировать торжество здравого смысла над сиюминутными амбициями участников картеля.

Повышать цены на нефть гораздо выгоднее, чем наращивать объемы добычи – этот постулат одинаково верен и для России, и для Саудовской Аравии, потому что основан на простой математике. При цене, к примеру, в 45 долларов за баррель и ежедневном объеме добычи 9 млн баррелей страна получает выручку в размере 405 млн долларов в день. А при цене в $30 и добыче 12 mbpd ежедневная выручка составляет всего 360 млн долларов. Так кому и зачем нужно было устраивать на этом рынке «идеальный шторм»?

Аргумент о том, что сокращение добычи нефти может привести к потере доли рынка и экспансии американских «сланцевиков», уже неактуален. Замедление мировой экономики из-за пандемии коронавируса вынудит сокращать добычу даже без картельных соглашений. Намного рациональней договориться и координировать действия к взаимной выгоде.

Также потерял актуальность аргумент о том, что Россия может несколько лет выдерживать ценовую войну с саудитами, благодаря «подушке безопасности» — золотовалютным резервам. Вынужденный карантин ложится тяжелым бременем на экономику, обострились социальные проблемы. В этих условиях нет никакого смысла «терпеть» низкие цены на «черное золото», проедая резервы. Пока что наша экономика держится на двух спасательных лодках – нефти и газе. Пытаться проучить кого бы то ни было за счет стагнации собственной экономики и социальной сферы, значит высечь самих себя.

Саудиты, в свою очередь, по подсчетам Al Araby, теряют по 400 млн долларов в день и ведут, по мнению издания, «самоубийственную дуэль с русским медведем». Россия же при этом только за последнюю неделю израсходовала из своего резервного фонда $33 млрд. К сокращению добычи в формате ОПЕК+ высказала желание присоединиться даже Норвегия, которая с 2002 года всегда демонстративно дистанцировалась от картеля.

А что же США? Удалось ли «заговорщикам» поставить эту страну «на колени» (если такая задача действительно была)?

С одной стороны, работа американских «сланцевиков» действительно сейчас парализована: добывать нефть при таких ценах невыгодно. Показательная цифра, озвученная телеканалом CNN: в нефтеносном штате Техас с 17 марта зарегистрировано уже более 300 тысяч заявок на получение работы – работники нефтедобывающих предприятий оказались на улице. С другой – президент Дональд Трамп до сих пор не высказал явного намерения присоединиться к ОПЕК+, к чему, по мнению Bloomberg, его и пытались склонить россияне с саудитами. И дело не только в воле Трампа, но и в его возможностях.