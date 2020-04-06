Ильхам Алиев строит 6 больниц для коронавируса
Президент Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о дополнительных мерах по усилению борьбы с коронавирусной пандемией, сообщает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, в целях удовлетворения растущего спроса в медицинских учреждениях и оборудовании в рамках осуществляемых в стране мер в сфере борьбы с коронавирусной пандемией, эффективной организации лечения инфекционных больных, для строительства шести больниц модульного типа на 200 коек в каждой, из госбюджета на 2020 год Министерству финансов Азербайджанской Республики выделено 14,8 млн манатов.
Кабинету Министров поручено решить вопросы, исходящие из данного распоряжения.