Таможенники раздали продукты малоимущим семьям в Астаре видео
Сотрудники таможенного поста «Астара» Главного южного регионального управления Государственного таможенного комитета навестили малоимущие семьи района, сообщает пресс-служба ГТК.
Согласно информации, в ходе акции 57 семьям была оказана гуманитарная помощь в виде передачи продуктов первой необходимости. Также была проведена профилактическая работа и населению было рекомендовано не выходить из дома.
Жители поблагодарили таможенников за проявленное внимание и заботу.