Сахиль Бабаев: «Оставшиеся без работы граждане будут обеспечены пособиями»

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана обеспечит пособиями граждан, оставшихся без работы. Об этом на пресс-конференции, посвященной исполнению распоряжения главы государства "О мерах, принятых для поддержки занятости и социального обеспечения населения" от 19 марта 2020 года, сказал журналистам министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, в целях предотвращения распространения коронавируса государство принимает различные превентивные меры, введен особый карантинный режим.

Если не соблюдать установленные правила, последствия могут быть плачевными.