МЧС организовал горячую линию для психологической поддержки

В рамках мер, осуществляемых в нашей стране в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19), Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжает свою деятельность.

Как сообщает пресс-служба МЧС, с целью устранения психологических проблем, которые могут возникнуть у населения в период применяемого в связи с коронавирусной пандемией особого карантинного режима и оказания моральной поддержки населению, профессиональными психологами Министерства организованы 24-часовые психологические консультации по телефонной линии.

Граждане, нуждающиеся в психологической помощи, могут обратиться с 8 апреля 2020 года на горячую линию МЧС «112».