В рамках мер по борьбе с коронавирусом в Исмаиллинском районе ежедневно производится 15 тысяч медицинских масок. Как сообщили haqqin.az в ИВ района, производство масок налажено в Исмаиллинской ткацкой фабрике, которая была открыта в 2013 году при участии президента Ильхама Алиева.

Производство медицинских масок было начато по инициативе Исполнительной власти района 4 апреля. Предприятие работает в усиленном режиме по 10 часов в день. К производству медицинских масок привлечено около 50 человек, которые работают в две смены.

Маски производятся из чистого хлопка и после стерилизации раздаются в аптеки района. Маски также бесплатно раздаются малообеспеченым семьям и сотрудникам коммунальных служб.

Напомним, что накануне президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству медицинских масок на территории Сумгаитского промышленного парка. Это предприятие будет покрывать до 40% спроса на медицинские маски в Азербайджане. Тем самым страна будет сама покрывать свои потребности в медицинских масках.