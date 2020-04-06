Министр Бабаев: «Поддержки не будет, если один из членов семьи работает»

«Поддержка государства направлена на социально слабый контингент в период пандемии. Иногда те, кто работает по трудовому договору, также обращаются за единовременной выплатой». Об этом на пресс-конференции в связи с единовременной выплатой сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что если один член семьи работает, получает зарплату, то нет необходимости предоставлять эту сумму другому члену семьи.

«Если один из членов семьи получает какую-то поддержку от государства (пособие, социальная помощь, пенсия и т. д.) единовременная выплата ему предоставляться не будет. Мы должны правильно использовать ресурсы. За последние 2 дня обработаны десятки тысяч обращений», - сказал он.