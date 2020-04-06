Израиль обязал граждан носить маски на улицах
Минздрав Израиля ввел обязательное ношение масок за пределами дома, пишет Israeilinfo.
С 12 апреля люди за пределами мест проживания должны носить маски, прикрывающие нос и рот. Допускается как медицинская, так и самодельная маска, сделанная по рекомендациям минздрава.
Распоряжение не распространяется на детей до шести лет, людей с психическими ограничениями и находящихся вместе лиц, проживающих в одном месте.
В Израиле коронавирусом заразились девять тысяч, скончались 60 человек.