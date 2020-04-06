Еще один человек скончался в Грузии от коронавируса

В Грузии умер еще один пациент с коронавирусной инфекцией, таким образом число погибших от COVID-19 в стране достигло трех, сообщил директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. Об этом сообщают грузинские СМИ.

На этот раз жертвой инфекции стала 86-летняя женщина, которая находилась в столичной клинике две недели.

"Она была самой тяжелой пациенткой с начала эпидемии. У нее было тяжелое неврологическое заболевание, тяжелая двусторонняя пневмония, был тяжелый сепсис. Она была две недели в реанимации, врачи сделали все и даже больше, но спасти эту пациентку не удалось", - сказал Церцвадзе.