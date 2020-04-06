Полиция задержала человека, который подделывал SMS-разрешения

Задержан и привлечен к ответственности житель Сумгайыта Наиль Ягубов, который при помощи специальной компьютерной программы подделывал время, указанное на ответном SMS с номера 8103 - «Системы получения разрешений и мониторинга при введении особого карантинного режима», грубо нарушив, тем самым, правила карантинного режима, сообщает пресс-служба МВД.

В ходе расследования было установлено, что 5 апреля он отправил сообщение на номер 8103 для получения разрешения пойти в магазин. В ответ пришло уведомление о том, что Ягубов может покинуть место проживания с 13:30 до 15:30. Вечером он изменил это время при помощи программы, нарушив требования карантинного режима, и снова вышел на улицу. Кроме того, Ягубов сообщил своим знакомым в соцсетях и Whatsapp о том, что подделал время, призвав их воспользоваться этим методом.

За незаконное деяние Наиль Ягубов обвинен по статье 211 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях, и решением суда арестован в административном порядке на 25 суток.

МВД Азербайджана еще раз требует от граждан соблюдать особый карантинный режим. В противном случае против лиц, нарушающих правила, будут приняты серьезные меры в порядке, предусмотренном законодательством.