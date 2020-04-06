В России сменился богатейший человек страны

Президент «Норникеля» Владимир Потанин возглавил список богатейших россиян по версии журнал Forbes, сменив на первой строчке совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона.

Состояние Потанина оценивается в 19,7 миллиарда долларов. В мировом рейтинге миллиардеров, который составляет журнал, он занимает 41-ю строчку. На втором месте среди богатейших россиян оказался главный бенефициар НЛМК Владимир Лисин. Его состояние составляет 18,1 миллиарда долларов, в мировом рейтинге он занимают 45-ю позицию. Прошлогодний лидер среди россиян Леонид Михельсон в 2020-м оказался на третьей строчке с личным капиталом в 17,1 миллиарда долларов, а в глобальном списке Forbes он находится на 48-м месте.

В топ-10 самых богатых россиян также вошли председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов (16,8 миллиарда долларов), президент «Лукойла» Вагит Алекперов (15,2 миллиарда), член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко (14,4 миллиарда), основной акционер USM Holdings Алишер Усманов (13,7 миллиарда), председатель наблюдательного совета «Альфа-Групп» Михаил Фридман (13 миллиардов), председатель комитета по назначениям и вознаграждениям «Еврохима» Андрей Мельниченко (12,5 миллиарда) и основной владелец инвестиционной компании Millhouse Роман Абрамович (11,3 миллиарда).