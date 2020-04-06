Трамп настаивает: «Коронавирус надо лечить, как малярию» наша корреспонденция
В последние дни в некоторых странах появились обнадеживающие признаки того, что пандемия коронавируса отступает. В Китае в минувшие сутки не зарегистрировано ни одной смерти. Австрия решила частично открыть уличную торговлю. Сокращается число заболевших за одни сутки в Италии и Испании.
Очень осторожный оптимизм проявляет и Эндрю Куомо, губернатор штата Нью-Йорк, ставший эпицентром пандемии. На своем брифинге в понедельник он представил цифры, которые могут свидетельствовать о том, что кривая пандемии опускается. До этого число смертей в штате росло с каждым днем - 200, потом 400, потом 630. В первый день на этой неделе оно снизилось, хотя и незначительно - до 594.
Аналогичная тенденция стала пробивать себе дорогу и в соседних с Нью-Йорком штатах – Нью-Джерси и Коннектикуте.
Однако в целом США по-прежнему, увы, лидируют в мире по числу умерших от коронавируса – 7 апреля оно составило почти 10 908 человек.
В стране не прекращается, а лишь нарастает шквал критики в адрес президента Трампа, которого обвиняют в том, что это он открыл двери Америки для коронавируса. По последним сообщениям первое предупреждение от экспертов о том, что коронавирус может быть чрезвычайно опасен для Америки, он получил еще 3 января. А через несколько дней о том же его предупредили американские секретные службы. Но Трамп остался глух к их предостережениям.
В результате Америка получила и огромные человеческие жертвы и гигантские экономические потери. Во время рецессии 2007-2009 годов страна потеряла 9 миллионов рабочих мест. Во время нынешней пандемии только за две недели число обращений граждан в связи с потерей работы составило 10 миллионов и, по данным экспертов, общий уровень безработицы составляет теперь 13 процентов - это самая высокая цифра со времен Великой депрессии 80 лет назад.
Рейтинг Трампа, который еще неделю назад подскочил до 49 процентов, стал падать. Сейчас, по данным социологического центра FiveThirtyEight, деятельность Трампа поддерживают 45,3 процента американцев, не одобряют – 4,6 процента. «Большая пресса» Америки выносит ему безапелляционный приговор. «Худший президент, который был когда-либо», - такой заголовок выносит к своей статье колумнист The Washington Post Макс Бут.
Будет ли состояние экономики главным фактором, который определит судьбу ноябрьских выборов? Да, по крайней мере до сих пор он таким был. Но, как предупреждает эксперт по выборам Джеффри Скелли, сейчас в США сложилась редкая ситуация. Общество разделилось на две непримиримые половины и рейтинг Трампа, несмотря на падение последних дней, остается на редкость стабильным - такого не было ни у одного президента со времен окончания Второй мировой войны. Его не поколебал даже процесс импичмента в Конгрессе в начале этого года. А это значит, что республиканцы в любом случае будут поддерживать своего лидера, даже если экономика пойдет на дно, а тот будет, как и прежде, удивлять нацию экзотическими импровизациями в своих бесчисленных твиттах. Так, Трамп продолжает уверять сограждан, что лучшее средство от COVID 19 - гидроксихлорохин, хотя ведущие эксперты говорят, что оно предназначено исключительно для борьбы против малярии и в борьбе с коронавирусом совершенно бесполезно.
Но Трамп уперся и каждый день повторяет свое заклинание о чудодейственной силе этого лекарства. А когда ведущий эпидемиолог страны Энтони Фаучи попытался публично опровергнуть президента, тот просто не подпустил его к трибуне. Выясняется, что Трамп услышал о гидроксихлорине от своего большого друга и бывшего личного адвоката Рудольфа Джулиани и других «советчиков», которые очевидно просто хотели подсказать своему боссу [jnm какую-нибудь идею, которую тот мог бы взять на вооружение. А когда настоящие эксперты говорят Трампу, что Белый дом людей просто вводит в заблуждение, он отвечает одно и то же каждый день: «Ну и что они теряют от этого?».
Но вернемся к выборам, исход которых, вероятно, интересен многим гражданам на нашей планете. Как указывает центр Real ClearPolitics у вероятного номинанта от демократов Джо Байдена сохраняется преимущество над Трампом - 47 процентов против 41. FiveThirtyEight отмечает, что в борьбе за палату представителей Конгресса у республиканцев нет шансов взять реванш - 48,9 процента американцев поддерживают демократов, а их соперников - 41,2 процента. Но одновременно улучшился и шанс демократов добиться победы в Сенате. Сейчас там преимущество у республиканцев, имеющих 53 места, в то время как у демократов 47 кресел. Последним нужно победить в четырех штатах, где сейчас правят республиканцы, а если на выборах верх одержит демократ (и таким образом новый вице-президент также становится членом Сената), то в трех штатах. Как показывают опросы на местах, в штатах, где будут проходить выборы в Сенат, шансы у демократов предпочтительнее.