В последние дни в некоторых странах появились обнадеживающие признаки того, что пандемия коронавируса отступает. В Китае в минувшие сутки не зарегистрировано ни одной смерти. Австрия решила частично открыть уличную торговлю. Сокращается число заболевших за одни сутки в Италии и Испании.

Очень осторожный оптимизм проявляет и Эндрю Куомо, губернатор штата Нью-Йорк, ставший эпицентром пандемии. На своем брифинге в понедельник он представил цифры, которые могут свидетельствовать о том, что кривая пандемии опускается. До этого число смертей в штате росло с каждым днем - 200, потом 400, потом 630. В первый день на этой неделе оно снизилось, хотя и незначительно - до 594.

Аналогичная тенденция стала пробивать себе дорогу и в соседних с Нью-Йорком штатах – Нью-Джерси и Коннектикуте.

Однако в целом США по-прежнему, увы, лидируют в мире по числу умерших от коронавируса – 7 апреля оно составило почти 10 908 человек.

В стране не прекращается, а лишь нарастает шквал критики в адрес президента Трампа, которого обвиняют в том, что это он открыл двери Америки для коронавируса. По последним сообщениям первое предупреждение от экспертов о том, что коронавирус может быть чрезвычайно опасен для Америки, он получил еще 3 января. А через несколько дней о том же его предупредили американские секретные службы. Но Трамп остался глух к их предостережениям.

В результате Америка получила и огромные человеческие жертвы и гигантские экономические потери. Во время рецессии 2007-2009 годов страна потеряла 9 миллионов рабочих мест. Во время нынешней пандемии только за две недели число обращений граждан в связи с потерей работы составило 10 миллионов и, по данным экспертов, общий уровень безработицы составляет теперь 13 процентов - это самая высокая цифра со времен Великой депрессии 80 лет назад.

Рейтинг Трампа, который еще неделю назад подскочил до 49 процентов, стал падать. Сейчас, по данным социологического центра FiveThirtyEight, деятельность Трампа поддерживают 45,3 процента американцев, не одобряют – 4,6 процента. «Большая пресса» Америки выносит ему безапелляционный приговор. «Худший президент, который был когда-либо», - такой заголовок выносит к своей статье колумнист The Washington Post Макс Бут.