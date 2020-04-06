Коронавирус за сутки убил 786 британцев
В Великобритании за сутки число умерших от коронавируса увеличилось на 786, превысив шесть тысяч, пишет Минздрав страны.
Также сообщается о 55 тысячах заразившихся и 135 выздоровевших пациентах.
В Великобритании за сутки число умерших от коронавируса увеличилось на 786, превысив шесть тысяч, пишет Минздрав страны.
Также сообщается о 55 тысячах заразившихся и 135 выздоровевших пациентах.
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