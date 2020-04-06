Несмотря на то, что большинство еврейских семей в мире не встретят, как принято, праздник Песах за одним столом, со своими детьми, внуками и правнуками, значение самого главного праздника еврейского народа это нисколько не умаляет.

Вызванный пандемией коронавируса режим карантина и жесткие меры, ограничивающие передвижение по стране, не помешали представителям службы патронажа и волонтерам Еврейского Дома «Хесед Гершон» сделать все необходимое, чтобы ни один представитель еврейской общины не чувствовал себя в дни Песаха забытым или обделенным. В результате, все нуждающиеся евреи республики получили на праздник не только традиционные посылки с мацой, продуктами и подарками, но и столь необходимые сегодня средства защиты от вирусной инфекции.

«Я хочу сердечно поблагодарить Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, чье отношение к еврейской общине всегда отличалось искренней доброжелательностью и теплотой, - сказал в интервью Haqqin.az председатель попечительского Совета Еврейского Дома «Хесед Гершон» Ирмик Абаев. – В эти нелегкие дни именно отношение Президента позволило нам, строго соблюдая меры предосторожности, предписанные карантином, доставить все необходимое для Пасхального седера не только евреям Баку, но и нашим дорогим соотечественникам, живущим вдали от столицы - в Кубе, Огузе, Гяндже, Хачмасе… Хочу также выразить особую признательность президенту международного благотворительного Фонда СТМЕГИ Герману Захарьяеву за щедрую помощь, которую на протяжение многих лет оказывает своим соотечественникам этот бескорыстный человек…»