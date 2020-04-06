Великий народ Торы благодарит Алиева за праздник… во время чумы Песах на дворе
Несмотря на то, что большинство еврейских семей в мире не встретят, как принято, праздник Песах за одним столом, со своими детьми, внуками и правнуками, значение самого главного праздника еврейского народа это нисколько не умаляет.
Скорее, наоборот.
Что и подтверждают предпраздничные будни двадцатитысячной еврейской общины Азербайджанской Республики.
Вызванный пандемией коронавируса режим карантина и жесткие меры, ограничивающие передвижение по стране, не помешали представителям службы патронажа и волонтерам Еврейского Дома «Хесед Гершон» сделать все необходимое, чтобы ни один представитель еврейской общины не чувствовал себя в дни Песаха забытым или обделенным. В результате, все нуждающиеся евреи республики получили на праздник не только традиционные посылки с мацой, продуктами и подарками, но и столь необходимые сегодня средства защиты от вирусной инфекции.
«Я хочу сердечно поблагодарить Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, чье отношение к еврейской общине всегда отличалось искренней доброжелательностью и теплотой, - сказал в интервью Haqqin.az председатель попечительского Совета Еврейского Дома «Хесед Гершон» Ирмик Абаев. – В эти нелегкие дни именно отношение Президента позволило нам, строго соблюдая меры предосторожности, предписанные карантином, доставить все необходимое для Пасхального седера не только евреям Баку, но и нашим дорогим соотечественникам, живущим вдали от столицы - в Кубе, Огузе, Гяндже, Хачмасе… Хочу также выразить особую признательность президенту международного благотворительного Фонда СТМЕГИ Герману Захарьяеву за щедрую помощь, которую на протяжение многих лет оказывает своим соотечественникам этот бескорыстный человек…»
Еврейская община Азербайджана встречает светлый праздник Песах молитвами, благословляющими великий народ Торы, желает своим соотечественникам и всем азербайджанским братьям здоровья и благополучие, призывает все народы мира беречь друг друга в нелегкое время испытаний.