В Гяндже мужчина облил бензином и поджег жену

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей распространил сообщение по факту того, что муж облил бензином и поджег жительницу Гянджи Махбубу Вагиф гызы Аббасову (1986 г.р.).

Сообщается, что из-за обращения М.Аббасовой в суд для развода между сторонами произошел конфликт. М.Аббасова уже долгое время живет порознь с мужем в доме своих родителей.

4 апреля С.Аббасов пришел туда и, облив бензином М.Аббасову, поджег ее. Сообщается, что 34-летняя женщина госпитализирована с ожогами, ее состояние удовлетворительное.