В Белоруссии начали массово увольняться врачи

Белорусские врачи и медицинский персонал начали массово уходить в отпуск или увольняться из-за страха заразиться коронавирусом. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на белорусские СМИ.

Работники больниц в Минске и Витебске рассказали, что их клиники «забиты» пациентами, у которых наблюдается «странная» пневмония. Медики «понимают, что это», но «рассказывать об этом нельзя».

«У нас в больнице те, кто на пенсии работал, пишут сначала заявление на очередной отпуск, потом сразу на отпуск за свой счет», — приводит издание свидетельство врача. По словам медика, второе заявление руководство подписывать не хочет, но сотрудники «грозят, что сразу уволятся». Уже набрались «стопки» заявлений на внеочередной отпуск или увольнение, при этом «врачи сами уже болеют».

Врач из Минска также рассказал, что подал заявление на отпуск за свой счет. Он не готов работать в условиях, «когда пациент с инфекцией лежит в кожно-венерологическом отделении, где нужного оборудования просто нет».