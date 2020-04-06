Финляндия открыла стратегические запасы. Впервые с 1945 года!
Американская газета The New York Times недавно опубликовала статью, в которой удостаивает высокой оценки то, как Финляндия подготовилась к пандемии коронавируса, отмечая при этом, что эта страна в этом опережает все остальные Северные страны. Престижное издание рассказывает о финском национальном Управлении кризисного снабжения.
Как отмечает газета, Финляндия, в отличие от своих соседей, после окончания «холодной войны» не отказалась от создания неприкосновенного запаса, а методично пополняла запасы в своих хранилищах — медикаментов, гигиенических принадлежностей и других важных и необходимых в условиях кризиса вещей.
Газета пишет, что благодаря такому подходу, Финляндия обладает внушительным запасом защитных медицинских масок, других гигиенических средств, который является крупнейшим в Европе.
С другой стороны, считает The New York Times, это говорит об уязвимости других стран Северной Европы.
Что же еще входит в этот стратегический запас? По информации американского издания, это не только медицинские средства и медикаменты, но и зерно, масло, сельскохозяйственные орудия и даже компоненты, необходимые для производства... снарядов.
И вот, в связи с пандемией коронавируса, Центр кризисного снабжения Финляндии впервые со времен Второй мировой войны вскрыл свои хранилища.
Норвежский специалист, военный исследователь Магнус Хакенстад сказал американскому изданию, что, в отличие от других соседних стран, «финны всегда готовы к крупной катастрофе или к третьей мировой войне».
Корреспондент газеты взял интервью у ключевого персонажа в этой ситуации — руководителя Центра кризисного снабжения Томи Лоунемаа. По его словам, Финляндия вот уже несколько последних лет занимает верхнюю строчку списка самых счастливых государств. Но несмотря на это, географическое положение и история страны заставляют финнов быть готовыми к худшему.
- Быть настороже — в нашем ДНК, - резюмировал Т.Лоунемаа в интервью.
Американские журналисты так и не смогли выяснить масштабы запасов Финляндии на случай кризиса. По словам руководителя центра, все данные о кризисном снабжении — государственная тайна.
Общее число инфицированных в этой стране 2176 человек, из них 249 за последние сутки. Скончались всего 27 человек. Данные показывают, что ситуация в Финляндии гораздо лучше, чем у соседей - в Норвегии, Швеции, Дании.