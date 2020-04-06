Коронавирус начал отступать в Италии

В Италии за сутки врачи подтвердили 880 заражений коронавирусом — это самый низкий показатель с 10 марта, пишет РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

«Сегодня мы подтверждаем снижение тренда роста зараженных...», — сказал Боррелли.

6 апреля коронавирус подтвердился у 1941 человека, на прошлой неделе среднесуточное количество не опускалось ниже 2,9 тыс.

Всего в стране заразились 94 тыc., скончались 17 тыс. пациентов.