Хроники коронавируса: где-то отступает, а где-то накроет по полной наши подробности
Ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавируса, в большинстве европейских стран были рассчитаны на несколько недель, и их срок в апреле истекает. И хотя уже очевидно, что в каком-то виде мероприятия, препятствующие распространению эпидемии, будут продолжены, общественное внимание жадно ищет признаки нормализации.
Италия, которая держит печальное лидерство в списке умерших от коронавируса – свыше 17 тысяч человек, сообщает о самом низком числе выявленных зараженных в день по сравнению с тем, что происходило на протяжении двух недель. В Германии существенное снижение числа заболевших идет четвертый день: во вторник официальные цифры за последние 24 часа составили 2229 человек, в то время как в воскресенье было 5 936 новых случаев. Причем Германия, в отличие от многих других стран, тестирование проводит массово.
В Испании самое низкое число умерших за последние две недели. Во вторник была обнародована цифра погибших 556 за сутки. Для сравнения, в четверг умерли 950 человек. Темпы роста выявленных больных в стране тоже сильно упали. Хотя Испания опередила Италию по общему числу случаев, теперь их число растет на 3,3%, в то время как 21 марта был зафиксирован скачок на 24,8%.
О самом низком за долгое время числе смертей за неделю говорят во Франции.
Но не только в Европе есть обнадеживающие знаки. Южная Корея впервые с 29 февраля выявила меньше 50 новых случаев. Эта страна, пожалуй, лучше всех в мире наладила массовое тестирование. В Китае, откуда по миру пошла гулять эпидемия, обнаружили 39 новых случаев, но 38 из них – у приезжих.
В Иране не очень здорово обстоит с тестированием, и неоднократно выражались сомнения в точности публикуемых данных, но и тут уверяют, что эпидемия пошла на спад. Число новых случаев все еще очень велико – 2 089 за последние сутки, но уже шестой день подряд идет снижение. Так, 31 марта выявили 3 111 случаев.
Картинку, иллюстрирующую движение к преодолению эпидемии, портит Великобритания. Здесь в больницу попал премьер-министр Борис Джонсон, у которого десять дней назад нашли коронавирус. Джонсон сообщает о своем хорошем настроении и о том, что продолжает управлять страной, но новость все равно нельзя отнести к позитивным.
Тревожный рост выявленных заболеваний фиксируют в Турции. По ситуации на вторник тут обнаружено свыше 34 тысяч больных, их которых 725 человек умерли.
В Соединенных Штатах с надеждой смотрят на Европу, но готовятся к надвигающейся худшей неделе, которую главный хирург страны Джером Адамс сравнил с Перл-Харбором, эпизодом второй мировой, в котором американские вооруженные силы понесли жестокие потери.
В Японии правительство отреагировало на неприятный рост случаев режимом чрезвычайной ситуации. Закроют универмаги, ночные клубы и бары, которые работали до этого. Этот тяжелый удар по мелкому и среднему бизнесу правительство постарается компенсировать программой помощи беспрецедентных размеров – почти в триллион долларов.
А в Австрии уже понемногу запускают меры по постепенному выходу из карантина. С 14 апреля заработают маленькие магазинчики и городские парки, при этом ношение масок остается обязательным. С 1 мая откроются все магазины, торговые центры и парикмахерские. Рестораны, отели и бары пока останутся на карантине. Австрийское правительство заявляет, что критически важно будет развитие ситуации после Пасхи. Если тренд на ослабление эпидемии сохранится, можно будет подумать и об отмене других ограничений.
Очевидно, так это и будет работать: где-то в мире вздохнут с облегчением, где-то из последних сил будут отбиваться от болезни, а где-то напряженно ждать, когда накроет по полной.