Леонид Швец, автор haqqin.az 21:17

Ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавируса, в большинстве европейских стран были рассчитаны на несколько недель, и их срок в апреле истекает. И хотя уже очевидно, что в каком-то виде мероприятия, препятствующие распространению эпидемии, будут продолжены, общественное внимание жадно ищет признаки нормализации. Италия, которая держит печальное лидерство в списке умерших от коронавируса – свыше 17 тысяч человек, сообщает о самом низком числе выявленных зараженных в день по сравнению с тем, что происходило на протяжении двух недель. В Германии существенное снижение числа заболевших идет четвертый день: во вторник официальные цифры за последние 24 часа составили 2229 человек, в то время как в воскресенье было 5 936 новых случаев. Причем Германия, в отличие от многих других стран, тестирование проводит массово.

В Испании самое низкое число умерших за последние две недели. Во вторник была обнародована цифра погибших 556 за сутки. Для сравнения, в четверг умерли 950 человек. Темпы роста выявленных больных в стране тоже сильно упали. Хотя Испания опередила Италию по общему числу случаев, теперь их число растет на 3,3%, в то время как 21 марта был зафиксирован скачок на 24,8%. О самом низком за долгое время числе смертей за неделю говорят во Франции. Но не только в Европе есть обнадеживающие знаки. Южная Корея впервые с 29 февраля выявила меньше 50 новых случаев. Эта страна, пожалуй, лучше всех в мире наладила массовое тестирование. В Китае, откуда по миру пошла гулять эпидемия, обнаружили 39 новых случаев, но 38 из них – у приезжих. В Иране не очень здорово обстоит с тестированием, и неоднократно выражались сомнения в точности публикуемых данных, но и тут уверяют, что эпидемия пошла на спад. Число новых случаев все еще очень велико – 2 089 за последние сутки, но уже шестой день подряд идет снижение. Так, 31 марта выявили 3 111 случаев. Картинку, иллюстрирующую движение к преодолению эпидемии, портит Великобритания. Здесь в больницу попал премьер-министр Борис Джонсон, у которого десять дней назад нашли коронавирус. Джонсон сообщает о своем хорошем настроении и о том, что продолжает управлять страной, но новость все равно нельзя отнести к позитивным.