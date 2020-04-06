В Ирландии число погибших от коронавируса превысило 200
В Ирландии за сутки число погибших от коронавируса увеличилось на 36, достигнув 210, пишет Национальная служба здравоохранения.
Также сообщается о 5709 заразившихся.
В Ирландии за сутки число погибших от коронавируса увеличилось на 36, достигнув 210, пишет Национальная служба здравоохранения.
Также сообщается о 5709 заразившихся.
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