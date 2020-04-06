В Испании решили раздавать деньги гражданам

В Испании на фоне эпидемии коронавируса власти захотели ввести безусловный базовый доход и раздавать деньги людям просто так. Об этом сообщил местный телеканал La Sexta со ссылкой на вице-премьера, министра экономики страны Надию Кальвиньо.

О выплате какой суммы ежемесячно идет речь, в Минэкономики королевства не пояснили. Однако испанские власти заявили, что при введении безусловного дохода основной акцент планируется сделать на «помощь семьям».

После завершения вспышки вируса упразднять базовый доход не собираются, подчеркнула Кальвиньо.