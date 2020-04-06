Больных коронавирусом в Германии будут лечить экспериментальным лекарством

Пациенты в Германии, которые находятся в тяжелом состоянии из-за последствий заражения коронавирусом, смогут в будущем получать экспериментальный препарат Remdesivir. Об этом сообщило во вторник агентство DPA со ссылкой на представителя Федерального института лекарств и медицинской продукции (BfArM) со штаб-квартирой в Бонне.

Данный препарат будут использовать лишь в том случае, если все другие средства не помогут и не будет никаких альтернатив. О том, насколько эффективен Remdesivir и эффективен ли вообще, немецкие врачи пока не знают.

"Мы все еще ждем результатов клинических испытаний", - сказал представитель BfArM.

Противовирусный препарат Remdesivir разработан американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences для борьбы с лихорадкой Эбола и другими вирусными заболеваниями.