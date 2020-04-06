Сахиль Бабаев: «Распространили слухи, что 190 манатов будут выплачены всем»

За последние два дня была распространена недостоверная информация о выплате единовременной суммы в 190 манатов. Ходят слухи, что деньги будут выплачены всем. Люди должны верить только официальной информации. Изучение поступающих обращений показывает, что большинство заявителей работают или получают социальные выплаты от государства. Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, поддержка государства направлена на социально уязвимый слой населения.

«Цель состоит в том, чтобы поддержать семьи, которые остались в стороне. Единовременная выплата предназначена для тех, кто не получает социальных выплат от государства», - сказал он.

Бабаев отметил, что единовременное пособие будет выплачено семье один раз. Оплата будет осуществляться в электронном виде. Если особый карантинный режим продлится, то эти лица получат эти средства и в этот период.

«За последние два дня Министерство труда и социальной защиты населения обработало 10 тысяч заявок. На заявки отвечают в кратчайшие сроки. Чтобы получить эти средства, человек должен иметь статус безработного. Они должны зарегистрироваться в статусе безработного. Первый способ - это электронная регистрация на портале e-sosial. Другим способом является портал электронного правительства. Также люди могут звонить в колл-центры и предоставлять соответствующую информацию в центры занятости. Центры занятости также будут изучать, является на основе введенных данных, безработным, то или иное лицо", - отметил он.