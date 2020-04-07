В Катаре число заболевших коронавирусом превысило две тысячи
В Катаре за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 225, превысив две тысячи, пишет Минздрав страны.
Также сообщается о шести погибших.
В Катаре за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 225, превысив две тысячи, пишет Минздрав страны.
Также сообщается о шести погибших.
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