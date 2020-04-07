Норвегия анонсировала скорую отмену карантина по коронавирусу

Норвежский премьер Эрна Сульберг пообещала, что страна скоро снова станет такой же открытой, как и до эпидемии коронавируса. На территории Норвегии 5866 заболевших, зафиксировано 88 смертей.

Пока же надо, по словам политика, «открываться потихоньку». Сульберг отметила, что с 20 апреля заработают детские сады. Тогда же норвежцев пустят на дачи, пишет Verdens Gang.

Через неделю, 27-го числа, младшеклассников снова допустят в школы.

При этом практика социального дистанцирования будет обязательной до 15 июня.

Глава Минздрава Бент Хойе сообщил, что власти взяли инфекцию под контроль. Заражаемость снизилась примерно в три раза. «Это карантинные меры позволили нам взять верх в этой ситуации», — подчеркнул медик.