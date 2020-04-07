Китайские власти разрешили выезд из Уханя

Власти Китая разблокировали выезд из города Ухань, откуда началась пандемия коронавируса. Об этом, как передает Интефракс, сообщают во вторник китайские СМИ.

Ухань пробыл в жесткой изоляции 76 дней, такие меры власти ввели, чтобы сдержать распространение COVID-19. Перед открытием выезда из города на шоссе скопились автомобили с желающими покинуть Ухань.

Также возобновили движение поезда. Газета Global Times отмечает, что за среду, 8 апреля, на поездах город покинут порядка 55 тыс. человек. В основном это люди, которые работают за пределами Уханя. Власти города, несмотря на разрешение на выезд, призывают жителей не покидать Ухань без необходимости.