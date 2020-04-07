Надежда Бабкина в коме

Народную артистку России Надежду Бабкину погрузили в искусственную кому для поддержания ее состояния. Об этом в эфире Первого канала рассказал депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, передает ТАСС.

«В данной ситуации кома — это, скажем, медицино-техническая процедура для поддержания ее здоровья, состояния. Специально вводят в такое состояние, чтобы поддерживать ритм дыхания», — пояснил он.

Пресс-атташе певицы Александр Велор, в свою очередь, рассказал агентству «Интерфакс», что Бабкину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, чтобы избежать каких-либо дальнейших, более тяжелых последствий. Он отметил, что такое решение врачей — логические действия, в которых нет ничего страшного и опасного.