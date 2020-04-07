В Эквадоре заочно приговорили экс-президента

Суд в Эквадоре признал виновным по коррупционному делу бывшего главу страны Рафаэля Корреа, пишет Clarín. Приговор о восьми годах заключения был вынесен в отстутствие подсудимого — политик скрывается в Бельгии.

По мнению суда, с 2012 по 2016 год Корреа брал взятки у бизнесменов, в обмен на что они получали госконтракты. Благодаря этой противозаконной деятельности президент разбогател как минимум на $7 млн.

Сам экс-лидер отрицает вину. Приговор суда, по его заявлению, является «охотой на ведьм».

Корреа пришел к власти в 2007 году и пробыл на своем посту 10 лет. Последнее время он известен как автор испаноязычной телепередачи на прокремлевском телеканале RT.