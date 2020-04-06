Помилованных заключенных поместили в центры отдыха

Согласно информации Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, с учетом распространения пандемии в различных регионах республики и факта, что помилованные живут в около 40 районах, до того, как они воссоединятся со своими близкими, состояние их здоровья будет находиться под контролем.

Как сообщили haqqin.az в Министерстве юстиции, с этой целью освобожденные лица помещены в один из центров отдыха сроком на две недели. Для них созданы все необходимые условия, в том числе они обеспечены питанием и медицинским обслуживанием.

Напомним, что накануне президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании, в результате чего 176 осужденных пожилого возраста были освобождены от неотбытой части наказания. Среди них арестованные генералы МНБ Акиф Човдаров и Субахир Гурбанов.