Политический клан Кеннеди занимает очень важное место в жизни Америки и ее истории. К сожалению, нередко жизнь представителей этого большого семейства заканчивалась трагически, что заставило прессу говорить о некоем родовом проклятии. Это, конечно, публицистическая метафора, но в начале апреля Кеннеди постигла новая беда.

2 апреля семья Мейв Кеннеди, внучки Роберта Кеннеди и, соответственно, двоюродной внучки Джона Кеннеди, отдыхала в доме матери Мейв в Шейди Сайд, штат Мэриленд, на берегу Чесапикского залива. Во время игры детей в воду улетел мяч, который стало относить ветром. 40-летняя Мейв и ее старший 8-летний сын Гидеон сели в каноэ, чтобы догнать мяч. Погода была не очень хорошая, а вода неспокойной, но задача казалась несложной. Однако мать с сыном не смогли справиться с ветром, и каноэ вынесло далеко на открытую воду. Перевернутое каноэ спасатели нашли 3 апреля, и лишь 6 апреля после масштабной поисковой операции в четырех километрах от места, откуда отплыло каноэ, удалось найти тело Мейв. Гидеона еще не нашли.

Мейв Кеннеди (по мужу Маккин) работала исполнительным директором проекта Глобальная инициатива по здравоохранению при Джорджтаунском университете. В президентство Барака Обамы она работала в Министерстве здравоохранения США. Ее мать, Кэтлин Кеннеди Таунсенд, дочь бывшего генерального прокурора Роберта Кеннеди и племянница президента Джона Кеннеди, работала с 1995 по 2003 год заместителем губернатора штата Мэриленд.