Нетаньяху выходит из карантина

Срок изоляции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху истекает в среду, его тест на коронавирус во вторник дал отрицательный результат. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в Twitter официальный представитель канцелярии премьера Офир Гендельман.

"Нетаньяху сегодня сделали еще один тест на коронавирус, он показал отрицательный результат. Премьер завершает 14-дневный карантин завтра", - написал Гендельман в Twitter.

Ранее премьер проходил проверки на коронавирус 15 и 30 марта, они также дали отрицательный результат. Нетаньяху был направлен на двухнедельный карантин после обнаружения коронавируса у одного из его советников.