В Чили почти 300 врачей заразились коронавирусом

Почти 300 врачей заразились коронавирусом в Чили, занимающей второе после Бразилии место в Латинской Америке по числу заболеваний. Как передает РИА Новости, об этом сообщил министр здравоохранения страны Хайме Маньялич.

"На сегодняшний день 286 работников здравоохранения больны COVID-19", - сообщил он в Twitter.

Министр отметил, что состоится акция поддержки врачей, им будут аплодировать по всей стране.

В Чили коронавирусом больны 5 115 человек, погибли 43.