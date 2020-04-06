Предложена новая дата для «Формулы-1» в Баку

Старт сезона в «Формуле-1» откладывается все дальше и дальше. Во вторник, как сообщает haqqin.az, из-за пандемии коронавируса был отменен Гран-при Канады, запланированный на 14 июня.

После того, как Азербайджан заявил о переносе гонки в Баку, которая должна была состояться 7 июня, соревнование в Монреале могло стать первым в нынешнем сезоне. Однако и канадские организаторы объявили о том, что этап в запланированные сроки не пройдет. Это уже девятая отмененная гонка.

Гран-при Канады может состояться позднее. Глава «Формулы-1» Чейз Кэри пообещал организаторам монреальской гонки всю возможную поддержку для ее проведения в другое время. Но есть загвоздка: из-за погодных условий соревнование должно пройти не позже середины октября. Удастся ли найти место для Гран-при Канады в и без того сжатом календаре «Формулы-1»?

Весьма авторитетный в мире «Ф-1» голландский телеканал Ziggo Sport считает, что гонка в Монреале не состоится, а перенесенный Гран-при Азербайджана пройдет 11 октября.