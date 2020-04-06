Предложена новая дата для «Формулы-1» в Баку
Старт сезона в «Формуле-1» откладывается все дальше и дальше. Во вторник, как сообщает haqqin.az, из-за пандемии коронавируса был отменен Гран-при Канады, запланированный на 14 июня.
После того, как Азербайджан заявил о переносе гонки в Баку, которая должна была состояться 7 июня, соревнование в Монреале могло стать первым в нынешнем сезоне. Однако и канадские организаторы объявили о том, что этап в запланированные сроки не пройдет. Это уже девятая отмененная гонка.
Гран-при Канады может состояться позднее. Глава «Формулы-1» Чейз Кэри пообещал организаторам монреальской гонки всю возможную поддержку для ее проведения в другое время. Но есть загвоздка: из-за погодных условий соревнование должно пройти не позже середины октября. Удастся ли найти место для Гран-при Канады в и без того сжатом календаре «Формулы-1»?
Весьма авторитетный в мире «Ф-1» голландский телеканал Ziggo Sport считает, что гонка в Монреале не состоится, а перенесенный Гран-при Азербайджана пройдет 11 октября.
Известный комментатор телеканала Олав Мол уверен, что будет отменен и Гран-при Франции, намеченный на 28 июня. Сезон же начнется 19 июня в Сильверстоуне (Великобритания). Предположительно далее пойдут европейские этапы, после которых «Ф-1» в октябре приедет в Азербайджан. Кстати, ранее глава Baku City Circuit Ариф Рагимов отметил, что наш Гран-при должен состояться не позднее середины октября, иначе из-за плохой погоды зрители не придут на трибуны.
По мнению голландцев, после Баку гонка пройдет в Сочи, затем на очереди Китай, Япония, США, Мексика, Бразилия, а завершится сезон уже в январе 2021 года этапами в Бахрейне и ОАЭ.