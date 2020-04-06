Министерство внутренних дел прокомментировало информацию о том, что в Лерике 17-летняя девушка подверглась действиям сексуального характера со стороны учителя и забеременела.

Как заявил начальник пресс-службы МВД Эхсан Захидов, по факту в Управлении полиции Лерикского района возбуждено уголовное дело по статьям 152.1 (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) и 153.1 (Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста) УК Азербайджана, ведется следствие.

«Шафахат Мамедов задержан в качестве подозреваемого лица. Потерпевшая в сопровождении представителей ИВ и сотрудников полиции доставлена в Баку и помещена в приют», - сказал представитель МВД.

Эхсан Захидов сказал, что в связи с этим с делом в полицию 23 марта поступило заявление.

«Было проведено расследование, и после получения заключения экспертов 1 апреля было возбуждено уголовное дело. По завершению следствия будет дана правовая оценка факту», - сказал Э.Захидов.

Отметим, что 59-летний Шафахат Мамедов работал преподавателем русского языка в селе Киравуд в Лерикском районе. Потерпевшая 2003 года рождения училась в школе, в которой преподавал Ш.Мамедов.