Назарбаев рассказал, как мир изменится после коронавируса

Пандемия COVID-19 изменит формат отношений между государствами во всем мире, считает первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Об этом он написал в своей статье «Когда мы едины - мы непобедимы», опубликованной на сайте экс-главы республики.

«Сегодня человечество оказалось на перепутье. Уникальность нынешней ситуации в том, что эти идущие чередой проблемы, прежде никогда не затрагивавшие столь многих аспектов геополитики, экономики, экологии, общественной жизни, теперь начали менять и сам формат межгосударственных отношений», — отметил Назарбаев.

Еще вчера страны возводили взаимные барьеры, начинали санкционные войны, а теперь протягивают друг другу руку помощи, обращает внимание он. Это, по мнению первого президента Казахстана, свидетельствует о начале серьезных глобальных изменений.

«Именно сейчас нам нужна новая политика, которая вдохновляла бы всю человеческую цивилизацию на развитие, а не на создание препятствий», — подчеркнул первый глава Казахстана.